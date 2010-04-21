МВФ снизил прогноз по убыткам от кризиса до 2,3 трлн. долл.

Международный валютный фонд понизил прогноз по потерям от мирового финансового кризиса до $2,3 трлн., сообщает k2kapital.

Прогноз был понижен на 18% с ранее предполагавшейся цифры в $2,8 трлн. Об этом говорится в докладе МВФ "Глобальная финансовая стабильность", который приурочен к очередной сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая состоится в Вашингтоне 24-25 апреля.

При этом фонд предупреждает о сохранении существенных факторов риска в виде значительного роста долговых обязательств в ряде развитых государств. Так, по мнению фонда, для предотвращения новой волны кредитного кризиса правительства должны составить планы по налогово-бюджетной консолидации и сдерживанию роста долгового бремени.

В то же время ожидается, что Международный валютный фонд повысит свой прогноз роста мировой экономики в 2010 году по сравнению с январской оценкой в 3,9%. Предполагается, что прогноз будет повышен на 0,1 процентный пункт до 4%.