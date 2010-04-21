США сегодня презентуют новую 100 долл. купюру

Купюра достоинством 100 долл. нового образца будет представлена сегодня в США. Общественности ее продемонстрируют министр финансов Тимоти Гайтнер, глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке и директор Секретной службы, в обязанности которой входит в том числе борьба с фальшивомонетчиками, Марк Салливан.

Напряжение в среде коллекционеров и просто потребителей, пользующихся долларами при купле-продаже, достигнет апогея к 10:00 по местному времени /17:00 по киевскому/. Именно тогда начнется торжественная церемония в здании министерства финансов США, отмечает ИТАР-ТАСС.

Пока не известно, как именно изменится вид "сотни". Эксперты, впрочем, почти уверены, что основным новшеством станет добавление какого-то цвета в уже известную "картинку". Так было и раньше с банкнотами достоинством в 5, 10, 20 и 50 долл.

Одновременно с началом церемонии в Интернете заработает специальный сайт, где на многих языках мира можно будет ознакомиться с методическими материалами, касающимися новой банкноты. "Представление 100-долларовой купюры нового образца станет первым шагом в реализации глобальной межведомственной программы по заблаговременному обучению потребителей тому, как пользоваться новыми деньгами", - говорится в сообщении национального Бюро денежных знаков США по этому поводу.