Франция готова одолжить 3,9 млрд. евро Греции

Франция готова одолжить Греции 3,9 млрд. евро.

Об этом сообщает сегодня интернет-версия французской газеты Le Figaro со ссылкой на проект закона, представленный сегодня во французском правительстве.

Согласно проекту, кредит может быть предоставлен на три года под 5% годовых.

“Поддерживая Грецию, мы обеспечиваем стабильность евро”, - заявила министр экономики Франции Кристин ЛАГАРД, комментируя законопроект.

Французские чиновники отмечают, что хотя процент на кредит для Греции ниже, чем проценты, которые предлагаются на рынке, в то же время он выше, чем процент, по которому получают кредиты другие стране зоны евро.

“Помощью Греции мы не ослабляем Францию”, - отметила министр экономики.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля страны-члены зоны евро одобрили заявление в поддержку Греции. Они заявили, в частности, о готовности предоставить Греции до 30 млрд. евро в виде двусторонних кредитов в течение этого года.

Заявлением также предусматривалась возможность создания программы помощи, рассчитанной на три года.

26 марта лидеры стран-членов зоны евро договорились сформировать пакет помощи Греции совместно с МВФ для поддержания стабильности евро.

Греция завершила 2009 год с дефицитом бюджета в 12,7% ВВП. В середине января 2010 года Греция предложила план уменьшения дефицита бюджета, которым, в частности, предусмотрено уменьшение дефицита в 2010 года на 4% ВВП. Этот план был утвержден Советом министров по вопросам экономики и финансов ЕС 16 февраля 2010 года.