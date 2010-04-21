«Брокбизнесбанк» увеличил прибыль почти в 3 раза

«Брокбизнесбанк» (Киев) в I квартале текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличил прибыль почти в 3 раза – до 19,104 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в I квартале текущего года сократились на 10% и на 1 апреля составили 14,534 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 5% - до 11,934 млрд. грн., обязательства уменьшились на 12% - до 12,202 млрд. грн. Уставный капитал за отчетный период оставался на уровне 1,966 млрд. грн., собственный капитал вырос на 1% - до 2,332 млрд. грн.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка являются Сергей БУРЯК, прямое участие –48,3230%, опосредованное – 46,9931%, Александр БУРЯК, прямое участие – 46,9931%, опосредованное – 48,3230%.