Янукович надеется, что бюджет будет принят на следующей неделе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает надежду, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада примет государственный бюджет на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

Говоря о положительных результатах и последствиях внесения изменений в газовые соглашения между Россией и Украиной, которые предусматривают значительное снижение цены на газ, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что это решение является самым весомым фактором для принятия государственного бюджета.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что правительство и народные депутаты решат этот вопрос на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сегодня заявил, что в пятницу, 23 апреля, проект государственного бюджета на 2010 год поступит в парламент.