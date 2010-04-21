Межбанк: доллар стоит на месте

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9180/7,9265 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9210/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9237/7,9252 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2723/0,2726 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2724/0,2725 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2725/0,2726 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,12 рубля за доллар (+0,03).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3434/1,3436 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,3375/1,3377 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6360/10,6515 грн./евро, к 12:00 цены установились на уровне 10,6415/10,6515 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 10,6060/10,6125 грн./евро.