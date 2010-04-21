«Ситибанк» сократил прибыль на 41%

«Ситибанк» (г. Киев) в I квартале т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократил прибыль на 41% - до 107,865 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (номер от 21 апреля т.г.).

Активы банка за отчетный период увеличились на 16% и на 1 апреля 2010 года составили 4,831 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 12%, до 2,132 млрд. грн., обязательства выросли на 16%, до 3,873 млрд. грн.

В первом квартале т.г. уставный капитал банка не изменялся и оставался на уровне 66,5 млн. грн., собственный капитал увеличился на 18% - до 957,756 млн. грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество "Ситибанк" (г. Киев) создано в мае 1998 года как банк со 100%-ным иностранным капиталом, является дочерним банком американского Citibank NA.