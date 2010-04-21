Рекапитализированные банки будут готовы к приватизации к 2012 году

Банки, которые в ходе рекапитализации перешли в государственную собственность, будут готовы к приватизации не ранее 2012 года.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

«Эти банки еще не стали на путь стабильного роста, поэтому продать их, чтобы отбить те деньги, которые в них были вложены в прошлом году, на сегодняшний день не удастся. Только когда мы выведем банки на стабильную прибыльность и покажем, что они смогут расти дальше, тогда их можно будет продавать», - считает А.ЖОЛУДЬ.

По его словам, цена банков, которую должно было бы установить правительство с учетом вливаний ресурсов в прошлом и текущем году, на сегодня будет неинтересна инвесторам.

«На сегодняшний день в них (в покупке банков - УНИАН) никто не будет заинтересован, не заинтересован покупать их по той цене, которая бы учитывала вложения средств в прошлом году. А продавать их по цене ниже тех затрат, которые в них вложили в прошлом и этом году, нецелесообразно и, так сказать, не по-державному», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

По мнению эксперта, рекапитализированные банки смогут выйти на нормальный режим работы и, соответственно, стать интересным объектом для покупки инвесторами не ранее чем к 2012 году.

Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

В июле 2009 года Минфин стал владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составила 84,21%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.