НБУ возобновляет размещение своих депозитных сертификатов

С 22 апреля 2010 г. Национальный банк Украины возобновляет размещение своих депозитных сертификатов сроком на 89 дней.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

Сертификаты будут размещаться под 8% годовых.

Последний раз сертификаты с такой срочностью НБУ размещал в октябре 2009 года под 10% годовых.

Кроме того, НБУ объявил о снижении ставок по своим сертификатам сроком на 60 дней, размещение которых он возобновил 19 апреля 2009 года, с 9% до 7% годовых.

Ставка по сертификатам на 29 дней также снижена с 7% до 6% годовых, на 14 дней – с 5% до 4%.

Ставки по кредитам овернайт остаются неизменными: под обеспечение правительственными бумагами – 12,5% годовых, без обеспечения – 13,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины для стерилизации избыточной ликвидности коммерческих банков предлагает к размещению свои депозитные сертификаты.

В марте т.г. НБУ провел операции по мобилизации средств банков на общую сумму 23,4 млрд. грн., объем операций по рефинансированию составил 460,2 млн. грн. (с начала года – соответственно 56,3 млрд. грн. и 3,4 млрд. грн.).