Эксперт: НБУ должен обеспечить равный доступ к рефинансированию

Национальный банк Украины (НБУ) должен обеспечить равный доступ банков к ресурсам рефинансирования, прежде чем рассматривать вопрос снижения ставок.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

«Основная проблема на сегодня заключается в том, что доступ к средствам по ставке рефинансирования не является одинаковым для всех банков. На сегодняшний день, как и во время кризиса, мы имели ситуацию, когда были банки, которые согласны были бы платить за этот ресурс даже выше, чем теперешняя или на тот момент ставку рефинансирования, но они не могли получить данные кредиты рефинансирования по другим причинам» - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Таким образом, по его мнению, прежде чем рассматривать вопрос снижения стоимости рефинансирования, НБУ должен позаботиться об обеспечении равного доступа банков к этому ресурсу.

«Соответственно в первую очередь нужно решить вопрос обеспечения свободного доступа любого финансового института к данным средствам, а только потом уже рассматривать возможность снижения ставок рефинансирования» - говорит эксперт.

По словам А.ЖОЛУДЯ, если Нацбанк сейчас все же пойдет на снижение ставки, то такой шаг даст некоторым финучреждениям определенные преимущества перед конкурентами.

«Их (ставок рефинансирования - УНИАН) снижение без равного доступа к этим ресурсам только увеличивает разрыв между теми, кто имеет доступ к этим дешевым ресурсам, и теми, кто такого доступа не имеет, учитывая, что на сегодня ставка рефинансирования ниже, чем ставка, по которой банки в основном привлекают депозиты в гривне» - отметила А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, руководитель группы советников НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ высказал мнение, что ставка рефинансирования должна быть приближена к учетной.

«Мы будем менять все ставки с учетом многих обстоятельств. Нашу процентную политику тормозит такой разрыв между ставками рефинансирования и учетной ставкой. Он должен быть минимальным, чтобы не было такого, что рабочие ставки рефинансирования составляют 15-17%, а учетная – 10%, – сказал В.ЛИТВИЦКИЙ. – Мы будем выстраивать процентные ставки таким образом, чтобы они способствовали выходу из рецессии и возобновлению кредитования. Они должны быть противоинфляционными».

В августе 2009 года НБУ снизил учетную ставку с 11% до 10,25%.