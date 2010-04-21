Банк «Форум» увеличил убыток в 3 раза

Банк «Форум» в I квартале текущего года увеличил убыток в 3 раза – до 267,507 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в прошлом году сократились на 12% и на 1 апреля 2010 года составили 17,135 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 9%, до 15,465 млрд. грн., обязательства – на 12% - до 15,541 млрд. грн.

Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 2,260 млрд. грн., собственный капитал сократился на 15%, до 1,595 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Немецкий Commerzbank владеет 89,3% акций Банка «Форум».