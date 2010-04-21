В Украине состоялась презентация новой 100-долларовой банкноты

В Украине состоялась презентация 100-долларовой банкноты нового образца.

Как передает корреспондент УНИАН, обновленная 100-долларовая банкнота, наряду с эффективными средствами защиты, которые использовались в старых купюрах, имеет два новых усовершенствованных элемента защиты: трехмерную защитную ленту и колокольчик в чернильнице.

Синяя трехмерная защитная лента на лицевой стороне 100-долларовой банкноты содержит изображение колокольчиков и чисел 100, которые двигаются, превращаясь из одного в другое при наклоне банкноты. Колокольчик в чернильнице на лицевой стороне банкноты - еще один новый элемент защиты. Если наклонять банкноту, то колокольчик меняет цвет с медного на зеленый, при этом возникает эффект его появления и исчезания на фоне чернильницы медного цвета.

100-долларовые банкноты нового образца имеют три эффективных элемента защиты, применяемых в купюрах старого образца: водяной знак в виде портрета Бенджамина Франклина, защитную нить и число 100, меняющее цвет.

На новой 100-долпаровой банкноте также изображены американские символы свободы, а именно: цитаты из Декларации независимости и перо, которым подписали этот исторический документ. Оба символа размещены справа от портрета на лицевой стороне банкноты.

На обороте банкноты можно увидеть виньетку с изображением задней части здания Индепенденс-Холла. Виньетка на обороте банкноты и портрет на ее лицевой стороне были увеличены, а овал, который раньше окружал оба изображения, - убран.

Новая 100-долларовая банкнота будет введена в обращение 10 февраля 2011 года.