МВФ повысил прогноз роста экономики России до 4%

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики России в 2010 году до 4,0 процента с 3,6 процента, которые он ожидал в январе, предупредив, однако, что восстановление пока будет скромным, сообщает Рейтер.

При этом прогноз на 2011 год немного снижен - до 3,3 процента с 3,4, говорится в докладе МВФ, посвященном перспективам развития мировой экономики.

МВФ считает, что основой восстановления экономики России в текущем году станут низкая база и прирост складских запасов, в то время как перспективы качественного роста благодаря внутреннему спросу по-прежнему оставляют желать лучшего.

"Несмотря на относительно высокие цены на нефть и существенные стимулы со стороны государства, приоритет - внутренний спрос, похоже, будет снижаться из-за ограничения роста кредитов - ожидается, что "плохие долги" в банковской системе будут сдерживать кредитование и потребление", - говорится в докладе.

Новый прогноз МВФ превышает официальный прогноз в 3,1 процента и соответствует озвученным накануне ожиданиям министра финансов РФ.

При этом выздоровление российской экономики поможет выйти из рецессии экономикам стран СНГ, считает МВФ, отмечая, что восстановление в них также будет умеренным, а его темпы в странах региона будут существенно различаться.

"Для большинства экономик СНГ перспективы роста продолжают во многом зависеть от скорости восстановления в России, которое может преподнести сюрприз, выбрав любое направление", - говорится в докладе.

Поддержку восстановления СНГ могут оказать растущие цены на сырьевые товары и нормализация внешней торговли.