Янукович поручил разобраться с судьями

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правоохранительным органам проверить источники поступления денежных средств у судей, которые «заказывают себе на праздники зарубежных рок-звезд».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на заседании Национального антикоррупционного комитета, которое состоялось сегодня в Администрации Президента.

Он подчеркнул, что большую обеспокоенность вызывает ситуация с коррупцией среди представителей судебной системы. В то же время, отметил В.ЯНУКОВИЧ, правоохранительные органы раскрывают очень мало фактов нарушений закона судьями. Как объяснил Президент, это объясняется, с одной стороны, недостаточной и неэффективной работой правоохранительных органов в этом направлении, а с другой - высокой степенью латентности, то есть скрытости динамики преступности в судах, и значительной клановостью в этой сфере.

«Что это за судьи, которые устраивают салюты на 100 тысяч долларов, ездят на дорогих автомобилях в сопровождении трех джипов и заказывают себе на праздники зарубежных рок-звезд?..», - привел Президент факты, ссылаясь на информацию, которую ему предоставила спецслужба.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ также констатировал, что из-за высокого уровня коррумпированности судебная система имеет чрезвычайно низкий уровень доверия в обществе.