Межбанк: торги по доллару открылись 7,9185/7,9265 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9265 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2719/0,2722 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6225/10,6370 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3416/1,3418 долл./евро (среда, 21 апреля, - 1,3434/1,3436 долл./евро).

В среду, 21 апреля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250 грн./долл.