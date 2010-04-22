Эксперт: новая цена на газ улучшит макропоказатели Украины

Снижение цены российского газа позитивно скажется на макроэкономических показателях Украины, так как снизит бюджетную нагрузку по финансированию дефицита «Нафтогаза», ранее растущего за счет разницы между закупочными ценами на газ и ценами реализации на внутреннем рынке.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентстуву УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Сергей ПЕТРЕНКО.

Кроме того, по его мнению, для промышленных потребителей низкая цена на газ позволит улучшить конкурентоспособность, увеличить производство и сбыт продукции а также позитивно скажется на рентабельности предприятий. Ранее именно высокие цены на газ угрожали резким ростом импорта в этом году, а значит, и увеличением дефицита внешней торговли товарами. Уменьшение же цены позволит оздоровить платежный баланс, частью которого является торговля товарами. Это, в свою очередь, окажет поддержку курсу гривни.

Аналитик считает, что для сотрудничества с МВФ это также открывает новые возможности, так как теперь правительство Украины сможет утвердить более сбалансированный бюджет и получить финансовую поддержку фонда уже в ближайшем будущем.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. в Харькове председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР подписали приложение к контракту от 19 января 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах, а также приложение к контракту от 19 июня 2009 года об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на 2009-2019 годы.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ объяснил журналистам, что в указанных договоренностях речь идет о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, а если цена газа в соответствии с определенной формулой будет больше 330 долларов, то такая скидка будет составлять 100 долларов.

Кроме того, подписанными дополнениями к контракту на поставки природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года отменены пункты контракта, относящиеся к взаимным штрафным санкциям, которые по практике его выполнения не применялись.