Тигипко примет участие в собрании ВБ и МВФ

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО во главе украинской делегации в ближайшее время намерен вылететь в Вашингтон для участия в ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Как сообщила УНИАН пресс-служба вице-премьера, в ходе визита украинская сторона намерена обсудить условия для реализации новой программы сотрудничества с МВФ.

"Переговорный процесс будет нелегким. Ключевое наше задание на данном этапе - убедить Совет директоров Фонда в реалистичности бюджета Украины на 2010 год", - заявил С.ТИГИПКО накануне визита.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины подготовило проект бюджета на 2010 год, согласовав основные параметры с МВФ.

В документ заложено: рост ВВП должен составить 3,7%, номинальный ВВП – 1 трлн. 083 млрд. грн., ожидаемая инфляция – 13,1% (декабрь к декабрю) и 12,2% в среднегодовом исчислении. Дефицит бюджета должен быть не более 6% ВВП.

Украина ожидает получить от МВФ на реализацию новой программы сотрудничества 12 млрд. долларов в течение 2,5 года.