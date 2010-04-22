Банк России: курс доллара с 23 апреля повысился
13:15, 22 апреля 2010Финансы
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Евро - снизился
Официальный курс доллара с 23 апреля вырос на 3,82 копейки - до 29,1288 рубля, курс евро снизился на 5,06 копейки - до 39,0413 рубля, свидетельствуют данные ЦБ, сообщают Россиейское информационное агентство Новости.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, не изменилась, составив 33,59 рубля, как и накануне.
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