Банк России: курс доллара с 23 апреля повысился

Официальный курс доллара с 23 апреля вырос на 3,82 копейки - до 29,1288 рубля, курс евро снизился на 5,06 копейки - до 39,0413 рубля, свидетельствуют данные ЦБ, сообщают Россиейское информационное агентство Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, не изменилась, составив 33,59 рубля, как и накануне.