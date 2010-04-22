Путин: Россия будет платить за базирование ЧФ живыми деньгами

С 2017 года Россия будет платить за базирование Черноморского флота в Украине живыми деньгами, несколько увеличив эту сумму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на заседании российского правительства.

По его словам, те суммы, которые Украина не доплатит за газ, а соответственно Россия недополучит, останутся в самой Украине и из года в год эта сумма будет накапливаться.

«Речь идет о десятках миллиардов долларов, и именно эти средства будут учтены как плата за пребывание Российского военного флота в Севастополе, начиная с 2017 года», - сказал В.ПУТИН.

«Кроме этого, Россия взяла на себя обязательство с 2017 года продолжить плату за пребывание так называемыми уже живыми деньгами, увеличив несколько ту сумму, которую мы платим сейчас, то есть до 2017 года», - подчеркнул он. При этом В.ПУТИН не назвал конкретную цифру.

По его словам, принятое решение было непростым для России, поскольку это дорого.

В тоже время он подчеркнул, что, «не смотря на это, обратится к Госдуме и «нашей» фракции и других депутатов российского парламента ратифицировать это соглашение, а правительство РФ представить проект постановления об обнулении пошлин на газ».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более, чем на 100 дол. за тысячу кубометров.