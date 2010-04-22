Межбанк: доллар снова на месте

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9265 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9250 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9240/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2719/0,2722 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2721/0,2722 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2717/0,2718 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 29,169 рублей за доллар (+0,049).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3416/1,3418 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,3347/1,3349 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6225/10,6370 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6155/10,6225 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5725/10,5785 грн./евро.