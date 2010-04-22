Дефицит платежного баланса в ЕС составил 9,2 млрд. евро

По уточненным данным, в 4-м квартале 2009 года дефицит платежного баланса во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) составлял 9,2 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В 4-м квартале 2008 дефицит платежного баланса составлял 54,8 млрд. евро.

По данным Евростата, в четвертом квартале 2009 года значительно уменьшился дефицит в торговле товарами – до 9,5 млрд. евро против 41,9 млрд. евро в 4-м квартале 2008 года. В то же время, профицит в торговле услугами в четвертом квартале 2009 года в 19,1 млрд. евро снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с 23,4 млрд. евро.

В четвертом квартале ЕС имел наибольший профицит платежного баланса в торговле с США (12,3 млрд. евро), Швейцарией (10,0 млрд. евро), Бразилией (3,6 млрд. евро) и Индией (2,4 млрд. евро). Наибольший дефицит ЕС имел в торговле с Китаем (-29,8 млрд. евро), Россией (-10,2 млрд. евро) и Японией (-6,6 млрд. евро).

В третьем квартале 2009 года дефицит платежного баланса ЕС-27 составлял 23,1 млрд. евро.