«Райффайзен Банк Аваль» получил прибыль в 22 млн. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) в I квартале 2010 года получил прибыль 21,987 млн. грн. по сравнению с 368,969 млн. грн. убытка за соответствующий период 2009 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за указанный период увеличились на 0,04% и на 1 апреля 2010 года составили 54,028 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 4%, до 47,023 млрд. грн., обязательства – на 0,3%, до 48,579 млрд. грн. Уставный капитал банка на протяжении указанного периода не изменялся и на 1 апреля т.г. составил 2,420 млрд. грн., собственный капитал вырос на 3% – до 5,449 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк завершил 2009 год с убытком 2 млрд. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций «Райффайзен Банк Аваль».