«Укрсоцбанк» снизил прибыль в 35 раз

АКБ «Укрсоцбанк» (г. Киев) в I квартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, сократил прибыль в 35 раз – до 1,538 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 3% и на 1 апреля 2010 года составили 42,211 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 4%, до 39,084 млрд. грн., обязательства – на 3%, до 36,168 млрд. грн. Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 1,270 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 0,3% – до 6,043 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2009 году прибыль банка составила 126,761 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций «Укрсоцбанка».