«Родовид Банк» получил убыток в размере 3,2 млрд. грн.

«Родовид Банк» (г. Киев) в I квартале 2010 года получил 3,2 млрд. грн. убытка против 1,5 млн. грн. прибыли за соответствующий период 2009 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 25% и на 1 апреля 2010 года составили 12,795 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 0,5% - до 5,381 млрд. грн., обязательства - уменьшились на 15%, до 10,752 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 8,409 млрд. грн., собственный капитал сократился на 53% - до 2,043 млрд. грн.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.