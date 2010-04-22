«Банк Ренессанс Капитал» сократил прибыль более чем в 5 раз

«Банк Ренессанс Капитал» (г. Киев) в I квартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократил прибыль более чем в 5 раз – до 8,484 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за указанный период выросли на 2% и на 1 апреля 2010 года составили 838,431 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 14% - до 311,817 млн. грн., обязательства увеличились на 1,5% - до 617,534 млн. грн. Уставный капитал банка на протяжении отчетного периода оставался на уровне 201,4 млн. грн., собственный капитал увеличился на 4% - до 220,897 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО "Банк Ренессанс Капитал" начало коммерческую деятельность на украинском рынке в середине 2006 года.

В 2009 году прибыль банка составила 1,4 млн. грн.

100% акций "Банка Ренессанс Капитал" владеет компания RCF Europe B.V. (Нидерланды), входящая в российскую группу "Ренессанс Капитал Потребительское Кредитование".