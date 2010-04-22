“Ощадбанк” сократил прибыль более чем в 2 раза

ОАО «Ощадбанк» (Киев) в I квартале текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократило прибыль более чем в 2 раза – до 190,601 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за отчетный период сократились на 4% и на 1 апреля т.г. составили 57,626 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 2%, до 43,858 млрд. грн., обязательства – на 6%, до 41,050 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 13,892 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 1% – до 16,576 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2009 году прибыль банка составила 693 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.