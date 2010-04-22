Российский ВТБ не исключает расширения бизнеса в Украине

Российский ВТБ не исключает расширения своего бизнеса в Украине за счет приобретения других банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент – председатель правления ОАО Банк ВТБ (Россия) Андрей КОСТИН на пресс-конференции в четверг в Киеве.

«Мы рассматриваем как органический рост в Украине, так и приобретение банков… Нам также интересен страховой бизнес», - сказал А.КОСТИН, отметив, что целью банка является вхождение в пятерку крупнейших банков Украины.

На украинском рынке ВТБ планирует развивать розничный бизнес. «Мы сильно настроены на развитие розницы. Мы эту сферу будем развивать», - сказал А.КОСТИН, при этом, подчеркнув, что украинское законодательство требует изменений в части повышения гарантий кредиторов.

Кроме того, на украинском рынке ВТБ планирует создание подразделения, которое будет заниматься инвестиционным бизнесом, но оно не будет входить в структуру украинского ВТБ.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 27,997 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26,412 млрд. грн., обязательства – 25,681 млрд. грн., уставный капитал - 2,929 млрд. грн., собственный капитал - 2,316 млрд. грн.

Банк в I квартале 2010 года получил чистую прибыль 60 тыс. грн., в 2009 году - 0,456 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ОАО «ВТБ Банк».