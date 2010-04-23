ПУМБ получил 26 млн. грн. прибыли

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) в I квартале 2010 года получил прибыль 26,284 млн. грн. против убытка 119,759 млн. грн. за аналогичный период 2009 года. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в январе-марте т.г. увеличились на 16% и на 1 апреля 2010 года составили 20,179 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 2%, до 13,325 млрд. грн., обязательства выросли на 19% - до 17,564 млрд. грн., собственный капитал - на 1% - до 2,615 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка за указанный период не изменялся и составляет 2,523 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

ПУМБ в 2009 году получил убыток 800 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.