«Кредитпромбанк» увеличил прибыль более чем в 3 раза

ОАО «Кредитпромбанк» (Киев) в I квартале 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличило прибыль более чем в 3 раза – до 7,301 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за отчетный период уменьшились на 4% и на 1 апреля 2010 года составили 13,069 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов оставались на уровне 11,8 млрд. грн., обязательства сократились на 8%, до 11,3 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период увеличился на 36% - до 1,838 млрд. грн., собственный капитал – на 40%, до 1,768 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Кредитпромбанк" создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Убыток банка в 2009 году составил 307 млн. грн.

Основными акционерами банка являются компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 34,0038%; гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 6,6929%, опосредованное – 72,5875%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) – 38,5837%.