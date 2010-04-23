«Сведбанк» в первом квартале получил прибыль 10,3 млн. грн.
Против 168 млн. грн. убытка годом ранее
ПАО «Сведбанк» (Киев) в I квартале 2010 года получило прибыль 10,301 млн. грн. против убытка в размере 168 млн. грн. за соответствующий период 2009 года.
Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.
Активы банка в отчетном периоде уменьшились на 7% и на 1 апреля 2010 года составили 12,852 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 2%, до 17,745 млрд. грн., обязательства - на 6% - до 14,730 млрд. грн.
Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 2,159 млрд. грн., а собственный капитал указан с отрицательным значением на уровне «минус» 1,879 млрд. грн.
Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Сведбанк» (Киев) основано в 1991 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.
В конце 2009 года был завершен процесс по присоединению "Сведбанк-Инвест" к «Сведбанку».
Банк в 2009 году получил убыток 4,3 млрд. грн.
99,9995% акций украинского кредитно-финансового учреждения принадлежат Swedbank (Швеция).