Правительство планирует снизить дефицит бюджета до уровня 5% ВВП

Правительство ставит задачу снизить дефицит государственного бюджета в 2010 году до уровня 5% ВВП.

Об этом заявил вчера премьер-министр Николай АЗАРОВ во время встречи с членом Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Кабмина.

«Мы планируем иметь 5% дефицит бюджета и 1% оставляем на дефицит НАК «Нафтогаз». Правда, я планирую, что в связи с подписанием газового соглашения с Россией мы «Нафтогаз» сделаем бездефицитным», - сказал Н.АЗАРОВ. (УНИАН: в правительственном проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год предусмотрен дефицит бюджета в размере 6% ВВП).

Премьер добавил, что правительство планирует подать проект государственного бюджета на 2010 год в Верховную Раду на следующей неделе.

«Я думаю, что мы будем просить парламент, чтобы он очень быстро рассмотрел проект бюджета», - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр сообщил, что правительство существенно сократило государственные расходы. В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что ограничиваются высокие пенсии, а также вводятся бюджетные сборы на роскошь, например на дорогие автомобили.

В то же время премьер-министр отметил, что правительство планирует поднять пенсии и заработные платы тем категориям людей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума: «Мы лучше урежем другие расходы, но этим категориям граждан поднимем пенсии и зарплаты. Не могут люди жить в условиях европейских цен и с зарплатой 100 евро в месяц».

По словам Н.АЗАРОВА, правительство уже одобрило законопроекты относительно дерегуляции предпринимательской деятельности, защиты прав собственности, противодействия коррупции.

«Нам абсолютно понятно, какие реформы мы собираемся проводить. И главной целью реформ будет модернизация экономики, повышение уровня жизни в Украине», - отметил премьер-министр.