Кабмин рассматривает проект госбюджета на 2010 год
11:03, 23 апреля 2010Финансы
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В закрытом режиме
Кабинет министров Украины на внеочередном заседании рассматривает проект государственного бюджета на 2010 год
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Светлана ТОЛСТОУХОВА сегодня журналистам перед совещанием по вопросам обеспечения и проведения летнего оздоровления и отдыха детей.
«Сейчас завершается Кабмин», - сказала С.ТОЛСТОУХОВА, объясняя причины отсутствия на запланированной пресс-конференции министра по делам семьи, молодежи и спорта Равиля САФИУЛЛИНА.
Источники в правительстве подтвердили, что на заседании Кабинета министров рассматривается проект государственного бюджета на 2010 год.
Заседание проходит в закрытом режиме.
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