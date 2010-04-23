Межбанк: торги открылись котировками 7,9185-7,9260 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9260 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2708/0,2711 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5005/10,5145 грн./евро, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3262/1,3264 долл./евро (четверг, 22 апреля, - 1,3416/1,3418 долл./евро).

В четверг, 22 апреля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,925 грн./долл.