Правительство придумало, как сократить дефицит бюджета

Кабинет министров Украины намерен сократить дефицит государственного бюджета в 2010 году приблизительно на 0,6%.

Об этом УНИАН сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Дефицит государственного сектора управления – 5%. А что касается «Нафтогаза», то, учитывая, что в течение четырех месяцев мы давали им дотацию, то дефицит остается где-то приблизительно 0,37%. Сейчас мы как раз уточняем цифры… Так что дефицит бюджета снижается где-то на 0,6 пункта», - сказал он.

Он также сообщил, что сегодня на заседании Кабинета министров был детальным образом рассмотрен проект госбюджета на 2010 год и он требует еще некоторых доработок для подачи на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, в правительственном проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год предусмотрен дефицит бюджета в размере 6% ВВП.

22 апреля премьер-министр Николай АЗАРОВ во время встречи с членом Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ заявил, что правительство ставит задачу снизить дефицит государственного бюджета в 2010 году до уровня 5% ВВП.

«Мы планируем иметь 5% дефицит бюджета и 1% оставляем на дефицит НАК «Нафтогаз». Правда, я планирую, что в связи с подписанием газового соглашения с Россией мы «Нафтогаз» сделаем бездефицитным», - сказал Н.АЗАРОВ.