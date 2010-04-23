Дефицит платежного баланса Украины сократился в 7,8 раза

Дефицит платежного баланса Украины в I квартале т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 года (5 млрд. 225 млн. долл.), сократился в 7,8 раза – до 0,673 млрд. долл.

Об этом говорится в обнародованных на сайте Национального банка Украины данных о платежном балансе.

По данным НБУ, за январь-март 2010 года дефицит текущего счета платежного баланса составил 69 млн. долл. (в январе-марте 2009 года дефицит текущего счета составлял 654 млн. долл.), что обусловлено сокращением отрицательного сальдо торговли товарами и услугами (до 528 млн. долл. против 780 млн. долл. за I квартал 2009 года). Кроме того в связи с сокращением процентных выплат по инвестициям отрицательное сальдо доходов уменьшилось более чем в 2 раза раза.

В марте 2010 года дефицит текущего счета платежного баланса составил 239 млн. долл. против 392 млн. долл. в марте 2009 года.

За январь-март 2010 года отрицательное сальдо финансового счета платежного баланса составило 604 млн. долл., что почти в 8 раз меньше, чем за соответствующий период 2009 года (4,7 млрд. долл.). По итогам марта 2010 года зафиксировано положительное сальдо по финансовому счету – 1,271 млрд. долл. против отрицательного – 897 млн. долл. в марте 2009 года.

Объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину в I квартале 2010 года составили 977 млн. долл., что всего на 11% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (883 млн. долл.). При этом по итогам марта 2010 года объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину составили 508 млн. долл. против 275 млн. долл. в марте 2009 года.

Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора в I квартале составило 1,2 млн. долл., что на 22% меньше, чем в I квартале прошлого года (1,6 млрд. долл.). Rollover за 3 месяца 2010 года составил 79%, для банковского сектора этот показатель составлял 77%, для реального - 82%.

По долговым операциям сектора государственного управления чистые привлечения составили 36 млн. долл.

Объемы прироста наличной валюты вне банков в I квартале 2010 года составляли 1,4 млрд. долл., что почти втрое меньше по сравнению с соответствующим периодом 2009 года (4,1 млрд. долл.).

Справка УНИАН. Общий дефицит платежного баланса Украины за 2009 год составил 13,726 млрд. долл.