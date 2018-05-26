Депозиты, кредиты, кризис… С чего началось и чем закончится…

Чтобы спрогнозировать будущее банковской системы Украины, нужно проанализировать прошлое – докризисное время. Именно тогда закладывались предпосылки сегодняшней ситуации, которая напрягает не только банкиров, но и нас – заемщиков и кредиторов. По всей вероятности, бизнесу пора менять пропорции своего становления, иначе дешевых кредитов «не видать, как собственных ушей»…

Как это было...

В памяти частично стерлись события конца лета - начала осени 2008 года, поэтому попытаемся восстановить последние ясные предкризисные деньки. Так, по состоянию на сентябрь 2008 года, общая сумма выданных кредитов украинскими банками составляла 557,7 млрд. грн., из которых на долю физлиц приходилось 38% - 213,5 млрд. грн. Не сложно догадаться, что большая часть этих средств (62%) – валютные займы. В целом, общая сумма валютных кредитов физических лиц тогда составляла 27,3 млрд. долл. (по курсу 4,85 грн.). Всего же на начало осени 2008 года и юридические, и физические лица были должны коммерческим банкам 59,5 млрд. долл. Цифры впечатляют, особенно если вспомнить, что в начале 2002 года общая сумма займов составляла около 2 млрд. долл.

В докризисное время физлица предпочитали брать взаймы валюту, а размещать - гривню. Юридические лица на депозитах тоже «складировали» больше гривни, чем валюты. Так, в сентябре 2008 года остатки средств на депозитных счетах в коммерческих банках составляли 318,7 млрд. грн., из них на долю гривневых вкладов приходилось 67%.

Валютные депозиты были размещены в банках на сумму немногим более 21,5 млрд. долл. Разница между валютными депозитами и кредитами составляла почти 38 млрд. долл. Цифра вполне объяснимая. Как правило, объем выданных кредитов превышает сумму привлеченных депозитов. А источниками валюты для банков были: собственный капитал, при этом его часть была сформирована валютой, поступившей от нерезидентов; кредиты от нерезидентов; средства от продажи своих еврооблигаций. Когда же валюты не хватало, а желание кредитовать превалировало, банки покупали валюту за депозитную гривню, за гривневые остатки средств клиентов на расчетных счетах, за счет рефинансирования НБУ и пр. Особенно выгодно это было во времена укрепления гривни. Ситуация выглядела следующим образом: несмотря на то, что ставки по гривневым депозитам были выше, с учетом «твердеющей» гривни банк получал курсовой доход, которым мог компенсировать убытки от разницы ставок по валютным и гривневым депозитам. И банкиры, и эксперты, конечно, осознавали, что играют с огнем. Но головокружительные успехи роста кредитного портфеля заглушали здравый смысл – такая финансовая политика несет угрозу жизнеспособности банковской системы.

Кризис меняет пропорции

Именно в данной ситуации в Украину докатился глобальный кризис. Население, а особенно бизнес, начали массово изымать деньги из банков. При этом никто не спешил с погашением кредитов. Впрочем, также нужно вспомнить, что с началом кризиса резко "вспрыгнул" курс доллара (при этом, гривневые зарплаты практически у всех автоматически "просели", а у некоторых даже плавно перетекли в пособие по безработице), а банки начали массово пересматривать в сторону увеличения ставки по уже выданным кредитам. Между тем, как гласит статистика (согласно не столько реалиям, сколько математическому эффекту), в целом кредитный портфель банков вырос на 138 млрд. грн. На самом деле, общее количество гривневых кредитов за период сентябрь 2008 – март 2010 года выросло на 76,8 млрд. грн., но при этом валютный портфель сократился на 15,4 млрд. долл. Но это в целом... Общая же сумма гривневых кредитов физических лиц упала за время кризиса почти на 20 млрд. грн., а валютных - на 6,8 млрд. долл. Нужно отдать должное, в кризисные лихие дни физические лица, в отличие от юридических, оказались более добропорядочными заемщиками - через не могу, но кредиты погашали.

Поменялись и предпочтения. За период кризиса из банковской системы было изъято гривневых депозитов на сумму 25 млрд. грн,, а валютных – практически на 1 млрд. долл. До кризиса разница между гривневыми депозитами и кредитами составляла около 55 млрд. грн., а сейчас - более 162 млрд. грн. Но, если обратить внимание, что разница между валютными кредитами и депозитами сейчас составляет всего 24,6 млрд. долл., то в среднем объем падения валютных кредитов играет в пользу гривневых, но уже по новому курсу. Именно поэтому рост гривневых кредитов столь велик. Произошла классическая замена одного актива другим, причем процесс не тормозит. Между тем, лучший вариант, когда активы с пассивами корреспондируются - меньше рисков. Неплохо, если бы бизнес строился в новых пропорциях. Банки держат высокие ставки по кредитам во многом для того, чтобы указанные диспропорции заложить в цене. А то, не ровен час, и опять все начнет меняться. А кто будет компенсировать убытки?..

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)