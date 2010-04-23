Правительство подготовило бюджет-2010

Правительство завершило разработку проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" и передает его на рассмотрение Верховной Рады и общественности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ по итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства.

"После незначительных уточнений и дополнений закон о бюджете на 2010 год будет подан в парламент", - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства выдвинул требование: при доработке проекта бюджета и налоговых законов декриминализировать ответственность за экономические правонарушения. "Задача не в том, чтобы закрыть за решетку, а в том, чтобы уплата налогов и штрафов, когда это определено, была неизбежной", - объяснил он.

Н.АЗАРОВ также добавил, что правительство учтет все замечания и дополнения членов Кабинета министров, которые были высказаны во время содержательной дискуссии на заседании.

Парламент получит проект 26 апреля

Проект Государственного бюджета Украины на 2010-й год будет передан на рассмотрение Верховной Рады в понедельник, 26 апреля.

Как сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня журналистам, проект Госбюджета на текущий год подается с дефицитом в 5%.

При этом Ф.ЯРОШЕНКО отметил, что данная цифра не учитывает 30 млрд. грн., предусмотренных в документе на рекапитализацию банков в 2010-м году.

Кроме того, Ф.ЯРОШЕНКО сообщил, что дефицит бюджета компании «Нафтогаз Украины» в 2010-м году не превысит 1%.