Кабмин намерен ввести налог на большие квартиры

Кабинет министров Украины для наполнения доходной части госбюджета предлагает ввести налог на квартиры площадью больше 300 кв. м и дома площадью свыше 500 кв. м., а также предметы роскоши - автомобили стоимостью более 50 тыс. евро и мотоциклы больше 10 тыс. евро, яхты, самолеты, вертолеты.

Как сообщили УНИАН в Департементе информации и коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующий законопроект был рассмотрен в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Кабмина.

Кроме того, законопроектами, подготовленными правительством, планируется увеличить акцизные сборы на алкогольную и табачную продукцию и пересмотреть ставки налогообложения за пользование радиочастотами.

Правительство также планирует внедрить налоговые нормы, которые дадут возможность предотвратить потери бюджета: комплексный контроль за полнотой отображения налоговых обязательств, усиление контроля за сомнительными операциями субъектов ведения хозяйства, совершенствование налогообложения банковских учреждений. Предусмотрены также нормы, которые предупреждают коррупцию в сфере администрирования НДС.