Правительство поддержит бизнес

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выставил требование при доработке проекта бюджета и налоговых законов декриминализировать ответственность за экономические правонарушения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующее поручение он дал сегодня в ходе внеочередного заседания Кабмина.

«Задание не в том, чтобы упрятать за решетку, а в том, чтобы уплата налогов и штрафов, когда это определено, была неотвратимой», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что во время кризиса субъектам ведения хозяйства был нанесен значительный ущерб – около 75 млрд. грн., потому правительство предлагает их постепенно учесть во время начисления налога на прибыль предприятий.

«Некоторые нормы могут трактоваться нашими оппонентами как непопулярные, но все должны помнить, что страна в кризе, а казна разворована. Бизнес, который мог бы наполнять бюджет, обескровлен в результате безответственных действий предыдущего руководства правительства. Потому решения, которые принимаются на всех уровнях власти, будут учитывать отмеченные факторы», - отметил премьер-министр.