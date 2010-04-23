Межбанк закрылся котировками 7,9245/7,9255 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9260 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9245/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открыл

ся котировками 0,2708/0,2711 грн./рубль, к 12:00 цены выросли до 0,2713/0,2714 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2716/0,2717 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 29,21 рублей за доллар (+0,041).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3262/1,3264 долл./евро, а к 14:45 выросли до 1,3300/1,3302 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5005/10,5145 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5410/10,5485 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,5725/10,5785 грн./евро.