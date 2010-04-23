S&P присвоило рейтинг "ВВВ" новому выпуску еврооблигаций России

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s присвоило рейтинг на уровне "ВВВ" долларовому выпуску еврооблигаций Российской Федерации /рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/стабильный/А-3; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/стабильный/А-2/ — в соответствии с суверенным рейтингом по обязательствам в иностранной валюте, сообщает ПРАЙМ-ТАСС

Агентство ожидает, что финансовые и бюджетные показатели Российской Федерации между 2010-м и 2014 г будут постепенно улучшаться — вследствие стабилизации условий торговли и приверженности руководства страны консолидации фискальной позиции на протяжении нескольких следующих лет. В 2009 г дефицит бюджета расширенного правительства составлял 5,9 проц ВВП, что ниже первоначального целевого показателя в 8,3 проц ВВП. Несмотря на то, что правительство уже снизило целевой показатель на 2010 г с 7,5 проц ВВП до 6,0 проц, финальный показатель, вероятно, будет лучше — при условии, что внутренний спрос восстановится во второй половине 2010 г и цены на нефть останутся на текущем уровне — почти на 40 проц выше запланированного бюджетного показателя в 59 долл за баррель.

К концу 2010 г профицит счета текущих операций должен достичь 6,5 проц ВВП /профицит в 2009 гсоставлял 3,6 проц ВВП/, поскольку более высокие цены на нефть и газ способствуют значительному восстановлению экспортных долларовых поступлений. Около половины профицита по счету текущих операций в 2009 г было использовано для наращивания резервов Центрального банка Российской Федерации, которые, хотя все еще на 25 проц ниже по сравнению с высоким показателем середины 2008 г, однако продолжают быть достаточными для покрытия почти 400 проц краткосрочного долга. Это является свидетельством сильной позиции ликвидности страны. Внешняя позиция также относительно сильная, со сбалансированной позицией финансовой системы.

Кроме возможности того, что российские банки потребуют дальнейших вливаний капитала, мы полагаем, что ключевым долгосрочным риском для кредитоспособности России являются неопределенные перспективы роста. Возможными препятствиями в этом отношении /в случае, если нынешняя политика останется неизменной/ являются следующие три фактора, указываемые по мере убывания их значимости. Во-первых, попытки уменьшить дефицит бюджета осуществляются главным образом сокращением капитальных расходов, несмотря на огромные потребности в развитии инфраструктуры. Во-вторых, банковская система России в ее нынешнем виде пережила банковский кризис 2008-2009 г в основном без необходимых реформ. Перспективы финансовой стабильности также остаются неясными не в меньшей степени вследствие существенного ухудшения качества активов и низкой прозрачности сектора. В то же время степень реструктуризации долга и ограничения рефинансирования могут оказать давление на способность сектора к финансированию продуктивных инвестиций в будущем. Наконец препятствия иностранному инвестированию в российской экономике объясняют растущую разницу между эффективностью несырьевых отраслей по сравнению с конкурентами в регионе Восточной Европы и в Азии. Чистые прямые иностранные инвестиции на душу населения в российской экономике составляют только одну пятую от аналогичного показателя для Центральной и Восточной Европы. Относительно низкий уровень иностранных инвестиций может отрицательно сказаться на передаче технологий, занятости, производительности труда и поддержке со стороны банковского сектора.

Прогноз "стабильный" по рейтингам Российской Федерации отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного сектора из-за зависимости от уровня цен на нефть, а также риски необходимости дополнительных вливаний в финансовую систему, с другой — консервативную бюджетную политику. Рейтинги могут быть понижены, если руководство страны окажется неспособным ужесточить контроль за расходами в течение следующего бюджетного цикла.

Большая приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, может привести к повышению рейтинга. Другие институциональные реформы, включая те, что связаны с финансовой нагрузкой в связи с непростой демографической ситуацией, также могут оказать позитивное влияние на рейтинги.