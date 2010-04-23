Минфин намерен выпустить еврооблигации

Министерство финансов Украины рассматривает возможность проведения публичного размещения еврооблигаций в середине июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ сегодня журналистам.

“Выход на публичный рынок возможен в середине июня”, - сказал А.КРАВЕЦ.

При этом он не уточнил объем выпуска и сроки обращения облигаций. В тоже время, по мнению А.КРАВЦА, целесообразно проводить выпуск еврооблигаций сроком обращения 10 лет, номинированных в долларах США. Относительно стоимости привлечения ресурсов А.КРАВЕЦ отметил, что, скорее всего, она будет ниже 8%.

Также А.КРАВЕЦ не исключил возможность проведения Министерством финансов закрытого размещения еврооблигаций до середины июня, и сообщил, что уже сейчас ведутся переговоры с рядом крупных европейских банков.

«Сейчас ведутся переговоры с большим количеством банков», - сказал замминистра финансов.

Напомним, 18 марта т.г. А.КРАВЕЦ сообщал, что Министерство финансов не исключает, что публичный выпуск евробондов Украины может состояться в мае-июне текущего года.

По его словам, двумя самыми важными предпосылками выхода на внешний рынок являются принятие реалистичного бюджета на текущий год и возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

В Минфине также заявляют, что последнее улучшение рейтингов Украины международными рейтинговыми агентствами является хорошей предпосылкой для формирования приемлемой цены на заимствования Украины.