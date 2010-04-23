Правительство планирует снизить ставку НДС до 17%

Правительство планирует снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 17%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на XII съезде Партии регионов, который проходит в Киеве.

По его словам, нынешнее состояние экономики не позволяет уменьшать налоги и сборы.

В то же время Президент отметил, что это нужно делать, чтобы максимально упростить условия ведения бизнеса, освободить его от избыточной налоговой нагрузки.

«И мы это сделаем… в ближайшей перспективе», - сказал Президент, отметив, что планируется снизить НДС с 20 до 17%.

Как сообщал УНИАН, 10 марта т.г. народные депутаты Украины Олег ЛЯШКО, Иван КИРИЛЕНКО и Александр СТЕШЕНКО (БЮТ) зарегистрировали в парламенте законопроект, которым предлагается снизить ставку НДС с 20% до 17%.