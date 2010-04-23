Азаров: парламент примет Госбюджет-2010 на следующей неделе

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает, что на следующей неделе парламент примет Госбюджет на 2010 год, в котором будет предусмотрено повышение социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на ХІІ съезде Партии регионов в Киеве.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сегодня нужно подготовить реальный и сбалансированный бюджет с дефицитом не больше 5%. Также, по его словам, правительство не имеет права снижать социальные стандарты.

«Напротив, мы обязаны в бюджете, если мы его примем на следующей неделе, уже с 1 мая поднять нашим самым низкооплачиваемым работникам и пенсии, и зарплаты. И мы это сделаем», - сказал премьер-министр.

Также он отметил, что Кабмин также должен предусмотреть в бюджете выплату задолженностей, которые накопились вследствие того, что предыдущее правительство не поднимало пенсии и зарплаты, как это было предусмотрено законом.

Кроме того, Н.АЗАРОВ пожаловался присутствующим на тяжелое финансовое положение, в котором оказалось государство в этом месяце. В частности, по его словам, в апреле Министерству финансов нужно провести 18 млрд. грн. на текущие выплаты. Также необходимо перечислить 6 млрд. грн. долга, накопленного предыдущим правительством, заплатить за газ по цене примерно 330 долларов за одну тысячу кубометров. При этом, отметил Н.АЗАРОВ, по состоянию на 22 апреля в госбюджет поступило примерно 8 млрд. доходов. «И у нас осталось 7 дней до конца месяца, и это реальность, а не выдумка», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня М.АЗАРОВ заяви, что правительство завершило разработку проекта закона Украины "О Государственном бюджете на 2010 год" и передает его на рассмотрение Верховной Рады и общественности.

Минфин сообщил, что проект Госбюджета на 2010 год будет передан на рассмотрение Верховной Рады в понедельник, 26 апреля.