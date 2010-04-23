Бизнесмены Великобритании заинтересованы инвестировать в Украину

Бизнесмены Великобритании заинтересованы вкладывать средства в развитие украинской экономики.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об это сегодня заявил Принц Великобритании Эндрю, Герцог Йоркский, в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Наш британский бизнес мог бы играть важную роль в том, чтобы инвестировать в Украину и помогать ей развиваться так и настолько, как вы себе это планируете», - подчеркнул он.

В свою очередь, Н.АЗАРОВ отметил, что правительство Украины выступает за либерализацию внешней торговли и создает благоприятный инвестиционный климат.

«Мы последовательные сторонники либерализации внешней торговли. Мы считаем, что модернизация экономики может происходить только в условиях открытости», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что для модернизации украинской экономики важным является привлечения и иностранных инвестиций. Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что для создания благоприятного инвестиционного климата правительство планирует внедрить механизм дерегулирования экономики, кроме того, планируется снизить размер НДС и налог на прибыль, а также отменить целый ряд мелких налогов, которые обременяют предпринимателей.

Также, отметил премьер-министр Украины, с целью ускорения инновационных изменений правительство планирует создать свободные от налогов зоны – технопарки. «Таким образом мы создаем условия, которые финансовыми инвесторами будут восприняты положительно», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Принц Великобритании Эндрю, Герцог Йоркский по приглашению правительства Украины находится с официальным визитом в Киеве как Специальный представитель Великобритании по вопросам международной торговли и инвестиций.

23 апреля Принц Эндрю встретился с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ. В ходе визита запланирована и встреча с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.