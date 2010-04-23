Нацбанк повысил курс гривни к евро

Курс НБУ на 26 апреля

Официальный курс НБУ на 26.04.10 100 USD – 792.5800 (23 апреля – 792.5800 ) 100 EUR – 1055.0032 (23 апреля – 1057.2225) 10 RUR – 2.7074 (23 апреля – 2.7209) Учетные курсы банковских металлов с 26.04.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото - 90354.12 (23 апреля-90690.97) 961 XAG 10 Серебро - 1417.93 (23 апреля-1425.06) 962XPT10Платина-137354.11(23 апреля- 138384.47) 964XPD10Палладий-44384.48(23 апреля- 44860.03 )

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