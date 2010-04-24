Азаров: Средства МВФ не пойдут на "проедание"

Правительство Украины не будет использовать средства Международного валютного фонда, которые планирует получить по новой программе сотрудничества, для покрытия бюджетного дефицита, как это делало правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала "Интер".

"Мы от этого отказались. Мы сейчас ведем переговоры с МВФ под займ на реформирование нашей экономики", - заявил он.