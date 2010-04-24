Азаров допускает снижение налогов для бизнеса только на 1%

На сегодняшний день в Украине есть возможность в 2010 году снизить налоговое давление на производителей лишь на 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала "Интер".

"Снижаем пока мало - на 1%", - сказал он.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что все нововведения в системе налогообложения входят в проект Налогового кодекса, который уже готов и будет вынесен на рассмотрение осенней сессии Верховной Рады.

"Почему на осеннюю - мы хотим посмотреть на то, как будет развиваться наша экономика, сумеем ли мы ее в этом году стабилизировать. Если сумеем, то мы пойдем на более радикальное сокращение налогов", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украина еще находится в очень сложном экономическом положении.