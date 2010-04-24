Соглашение о демаркации границы с РФ подпишут в мае
12:31, 24 апреля 2010Финансы
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Во время визита Медведева
Вопрос о демаркации государственной границы между Украиной и Российской Федерацией может быть решен уже в мае.
Об этом изданию «Зеркало недели» (№16, 24-29 апреля) сообщил информированный источник.
В частности, по данным источника, подписание соглашения о демаркации украинско-российской границы планируется провести во время майского визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину.
Подписание данного соглашения является необходимым условием для возможного введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.
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