Московские компании станут инвесторами проектов в Севастополе

Московские компании выступят инициаторами многих инвестиционных проектов в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Севастополе заместитель мэра Москвы в правительстве столицы РФ по вопросам межрегионального сотрудничества, спорта и туризма Сергей БАЙДАКОВ после встречи с главой горадминистрации Валерием САРАТОВЫМ. По словам С.БАЙДАКОВА, «последние события, связанные с подписанием соглашения (по ЧФ РФ - УНИАН), и последующая его ратификация, конечно, не могут не обнадеживать, не могут не настраивать на нормальный, позитивный лад». Говоря о дальнейших шагах по развитию сотрудничества между администрацией Севастополя и мэрией Москвы, вице-мэр отметил: «у нас много планов, много задумок». «Я хочу сказать, что Валерий Владимирович (В.САРАТОВ - УНИАН) очень правильно сказал, что есть ряд вопросов, которые будут доложены Юрию Михайловичу ЛУЖКОВУ… Я считаю, что должны быть определенные поручения, и мы будем продвигаться», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, каковы, по его мнению, наиболее актуальные сферы для первоочередного инвестирования в Севастополь, С.БАЙДАКОВ сказал: «гостиничное хозяйство, сфера обслуживания туристов, спорт». По его словам, «сегодня Севастополь - одна из интереснейших площадок для возможного инвестирования не только московскими компаниями, но и зарубежными компаниями для продвижения вопросов строительства, развития объектов инфраструктуры обслуживания». Как добавил вице-мэр, «мы всегда говорили о том, что Севастополь для нас интересен. И нет сомнения в том, что московские компании выступят инициаторами многих инвестиционных проектов на территории Севастополя».

В.САРАТОВ, в свою очередь, обратил внимание журналистов, что это его «первая официальная встреча с представителем российской стороны после подписания соглашения в Харькове. Данную встречу он назвал «символичной и знаменательной». По словам губернатора, «считаю, что наши отношения мы будем развивать, надо согласовать дату, что бы мы в мае могли посетить Москву, и уже на новом уровне обсудить вопросы и отношения, которые очень хотелось бы развить в связи с подписанием соглашения».